الكرملين: بوتين يشارك فى الاجتماع الطارئ لقادة دول العشرين

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط للمشاركة في الاجتماع الطارىء عبر الفيديو كونفرنس لقادة مجموعة العشرين حول تطورات فيروس كورونا غد الخميس.وأشار بيسكوف- وفقًا لوكالة أنباء تاس الروسية إلى أن "أجندة الرئيس تتضمن المشاركة فى الفيديو كونفرانس، كمحاكمة لقمة افتراضية لمجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حاليًا".وردًا على سؤال حول كيفية تنظيم القمة من الناحية الفنية، أوضح بيسكوف أن بوتين سيشارك في مؤتمر بالفيديو من قصر كونستانتين في سانت بطرسبرغ.وأضاف المتحدث باسم الكرملين "سيجلس الرئيس أمام شاشة فى إحدى قاعات القصر وستكون هناك أيضًا كاميرا وسيشاهد نظراءه على الشاشة"، مضيفًا أن الجوانب الفنية قيد النظر.وحسب بيسكوف، إذا تبنى المشاركون في القمة بيانًا مشتركًا أو إعلانًا، فسيصدر الكرملين إعلانًا بذلك.