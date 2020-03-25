50 مستشفى حميات وصدر بالجمهورية و21 معملًا لاكتشاف حالات كورونا

طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين فى حال ظهور أى أعراض تنفسية بالتوجه إلى أقرب مستشفيات الحميات فى كل المحافظات، لافته إلى أن هناك أكثر من 50 مستشفى حميات وصدر على مستوى الجمهورية وهى البوابة الأولى لفرز الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا.جاء ذلك المؤتمر الصحفي للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وأسامة هيكل وزير الإعلام، للحديث عن آخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا وإجراءات الدولة للحيلولة دون انتشاره.وشددت على عدم إجراء أي تحاليل إلا بمستشفيات وزارة الصحة أو الجامعة، لافتة إلى أن تحاليل فيروس كورونا المستجدة يتم إجراؤها بالمجان فى المستشفيات.وأشارت إلى أنه تم زيادة عدد المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان إلى 21 معملًا بدلًا من معمل واحد، حيث تم تشغيل 19 معملًا مركزيًا بالمحافظات وسيتم غدًا افتتاح معملين بسوهاج وقنا.