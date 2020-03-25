هل تجوز صلاة الجمعة في المنزل؟.. «الإفتاء» تجيب

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع "فيسبوك"، حول صلاة الجمعة وإمكانية صلاتها في المنزل.وأجابت "الإفتاء" بأن صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل وأن الجمعة القادمة ستصلى ظهرًا في المنازل من غير خطبة، كصلاة الظهر.وأوضحت أن أجر صلاة المسلم في البيت لعذرٍ كأجر صلاته في المسجد إذا كان حال عدم العذر مداومًا عليها؛ قال ﷺ: "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ يَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا، فَشَغَلَهُ عَنْهُ مَرَضٌ أَوْ سَفَرٌ، كُتِبَ لَهُ كَصَالِحِ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ".يأتي ذلك في ظل غلق المساجد لمنع التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.