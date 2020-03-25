القوات الفرنسية تنسحب من العراق

صرح اللواء الركن عبدالكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق، اليوم الأربعاء، بأن القوات الفرنسية انسحبت من العراق.وقال خلف، لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "القوات الفرنسية غادرت الأراضي العراقية، وإخلاء قاعدة جوية من قبل التحالف الدولي، حسب الاتفاقيات مع الحكومة العراقية".