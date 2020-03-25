وزيرة الصحة: أجرينا تحليل «بى سى آر» لأكثر من 25 ألف مواطن قادم من الخارج

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تم إجراء فحص "كورونا" لأكثر من 25 ألف مواطن قادم من الخارج، وتم اكتشاف حالات مصابة بينهم.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن من داخل ديوان عام وزارة الصحة والسكان، بحضور وزير الإعلام، أسامة هيكل.وقررت زايد، صرف العلاج لمدة ٣ أشهر من ألبان الأطفال والأمراض المزمنة، مع غلق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وتوقيع الكشف من الوحدات الصحية مع إمدادها بالأدوية والمستلزمات الطبية.