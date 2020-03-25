شيخ الأزهر للعاملين بالقطاع الصحي: أنتم أبطال المعركة

وجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رسالة إلى كل العاملين بالقطاع الصحي، قال فيها: "أبنائي وبناتي من الأطباء والممَرضين والممَرضات والعاملين بالقطاع الصحي، أتوجه إليكم بالشُّكر الجزيل على ما تبذلُونه من جهودٍ مضنيةٍ وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة الإنسانية- أزمة انتشار فيروس كورونا- التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا والحفاظ عليه".وأضاف شيخ الأزهر في رسالته:" أنتم اليوم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى على النزول إلى ميادينها إلا المخلصون، نحتاج إليكم اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق تمامًا في إخلاصكم وتفانيكم، وأدعو الله أن يحفظكم بحفظه ويقيكم من كل مكروه وسوء".