الصحة: صرف مجمع 3 أشهر لأدوية السكر وألبان الأطفال والأمراض المزمنة

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن إيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بمستشفيات التأمين ‏الصحي وهيئة المستشفيات التعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والمؤسسة ‏العلاجية، باستثناء صرف العلاج الشهري المتكرر من عيادات التأمين، على أن يتم ‏الصرف مجمعا لمدة 3 أشهر، لأدوية السكر والأمراض المزمنة وألبان الأطفال، وينوب عن كبار السن أحد ذويهم للصرف بالمستندات ‏اللازمة.‏وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم تحويل أماكن العيادات الخارجية بكافة المستشفيات لدعم أقسام ‏الطوارئ، كما تم اقتصار العمل بالمستشفيات العام والمركزي على استقبال الحالات الطارئة وإغلاق ‏كافة العيادات الخارجية بالمستشفيات ونقلها إلى مراكز ووحدات طب الأسرة طبقا للخطة ‏الموضوعة من كل مديرية.‏وأكدت وزيرة الصحة أن الخوف على كبار السن والحوامل مطالبة بتقليل الزيارات لهم والاطمئنان عليهم دائما دون مخالطة، موضحة أن الخط الساخن الآن رقم 105 يتلقى 200 بلاغ من المواطنين واستفساراتهم، وأن الخدمة أصبحت مجانية بعد أن كانت جنيها ونصف الجنيه.