وزير الإعلام: الحكومة تواجه أزمات اقتصادية.. وسنواجه خرق حظر التجوال بإجراءات حاسمة

قال أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، إن الحكومة تؤدي ما عليها في مواجهة فيروس كورونا، وجاهزة لكل السيناريوهات، ونأمل في عدم دخول المرحلة الثالثة التى تبدأ عند الوصول إلى 1000 حالة.وأكد هيكل، في مؤتمر صحفي المنعقد بمقر وزارة الصحة، أن الحكومة تواجه عدة أزمات اقتصادية جراء الأزمة، من بينها ضعف الإنتاج، وعدم القدرة على وضع الموازنة الجديدة، خاصة في ظل عدم العلم بموعد انتهاء الأزمة.وشدد وزير الدولة للإعلام، على أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لقرار حظر التجول طبقًا لقانون الطوارئ، من حبس وغرامة، حفاظًا على صحة المجتمع، منوهًا إلى ضرورة التزام المواطن بإجراءات الوقاية والاستجابة لتوجيهات الحكومة بتقليل التجمع والاختلاط.وأضاف هيكل، «وزارة الصحة، والأطباء لها تقدير كبير»، مؤكدًا أن الدولة تعلن كل المعلومات بشكل كامل وفوري، وأن منظمة الصحة العالمية لا تجاملنا في الإشادة بإجراءاتنا.