ارتفاع عدد المصابين بكورونا في إسرائيل لـ2170

أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، تسجيل 140 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليرتفع عدد إجمالي الحالات إلى 2170، وخمس حالات وفاة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.وصادقت حكومة الاحتلال، أمس الثلاثاء، على عدة قرارات بتقييد أكبر لحركة الإسرائيليين، وكذلك المواصلات العامة، تتضمن عدم السماح لأي أسرة بالخروج من المنزل سوى مرة واحدة لشراء الطعام على مدار اليوم، وحظر الخروج إلى للضرورة القصوى، ومسافة لا تتعدى الـ100 متر، وإخلاق كافة المعابد اليهودية، وتسرى تلك القرارات بدءًا من مساء اليوم، ولمدة أسبوع.وكذلك قررت حكومة الاحتلال عودة العملية التعليمية لديها عن طريق "التعلم عن بعد" عبر الإنترنت، بعد توقفها لمدة أسبوعين.