أبرزها حظر التجول.. بدء تنفيذ 8 قرارات للحكومة اليوم

تبدأ أجهزة الدولة، بدء من اليوم الأربعاء، ولمدة أسبوعين، التطبيق الفعلي لقرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي و التي أعلن عنها أمس، وتتضمن:1- حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى الـ 6 صباحًا.2- إيقاف وسائل النقل العام والخاص في الفترة المذكورة.3- تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.4- غلق المحال التجارية والحرفية بدء من الـ 5 وحتى الـ 6 صباحًا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت.5- تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.6- مد تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.7- تفعيل قانون الطوارئ لكل من يخالف القرارات من المواطنين.8- يستثنى من هذه القرارات الأطباء والصحفيين والإعلاميين.وأعلن أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بدء من اليوم الأربعاء، سيتم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.