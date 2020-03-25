المؤبد لقاتل جدته وسرقة ذهبها فى حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طالب بالسجن المؤبد؛ بتهمة قتل جدته لسرقة مشغولاتها الذهبية.وكشف قرار الإحالة عن قيام المتهم "أ. ر"، بقتل المجنى عليها "ز. ع"، عمدًا مع سبق الإصرار، فدخل إلى مسكنها بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، لصلة قرابة بينهما قاصدًا سرقتها، وانتظر حتي غطت فى نوم عميق،وبدأ تنفيذ جريمته بالبحث عن غنيمته المنشودة وما إن استيقظت واكتشفت جريمته وبدأت بالصياح حتى قتلها، وسرقة مشغولاتها الذهبية.