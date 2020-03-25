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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

خفض توقعات الحكومة لمعدل النمو بسبب كورونا.. ودراسة التداعيات يوميًا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:10 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة خفضت توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادى للعام المالي الحالي 2019-2020 إلى حدود 5.4- 5.5%، بدلًا من 5.7% كما كان مستهدفًا قبل أزمة انتشار وباء كورونا المستجد عالميًا، نتيجة التوقف الكبير في معظم القطاعات الإنتاجية خلال الربعين الثالث والرابع، موضحة أن الأنشطة الاقتصادية سجلت تراجعًا خلال الربع الثالث من العام المالي الحالى بنسبة 15%، تأثرًا بالأزمة، بينما يتوقع أن يسجل الربع الرابع تراجعًا بشكل أكبر ما سيدفع معدل النمو العام للانخفاض عن المعدل المستهدف.

وأضافت السعيد، في تصريحات لها، أنه سيتم ضخ دفعة إضافية من الاستثمارات بالخطة الاقتصادية الجديدة لعام 2020-2021 لقطاعات محددة التي تحظى بأولوية قصوى، مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والرقمنة، والذي سترتفع حجم استثماراتها بزيادة قدرها 300% بالخطة الاستثمارية للعام المقبل.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة تجتمع بشكل يومي لمتابعة تطورات أزمة كورونا المستجد، وعلى أساس ذلك تم اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والمالية تحفيزية للتخفيف على قطاعى السياحة والصناعة، من أجل الحفاظ على العمالة ودعم القطاعات الإنتاجية في هذا الوقت الاستثنائى، موضحة أن مبادرات الحكومة لدعم السياحة تعتمد بشكل أساسي على إتاحة الحصول على قروض ميسرة بفترة سماح طويلة يمكن استغلالها كنوع من التشغيل وصيانة وتجديد المنشآت السياحية فى مصر، خاصة أن القطاع السياحى إحدى دعائم الاقتصاد المصري وحقق رواجًا غير مسبوق بعائد تخطى الـ16 مليار دولار.

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