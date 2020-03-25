ضبط ورشة غير مرخصة لتصنيع الكمامات بالدقهلية

تمكنت حملة من رئاسة مركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومركز شرطة الجمالية والتموين ومكتب العمل والتفتيش الصيدلي، من ضبط ورشة لتصنيع الكمامات بدون ترخيص.جاء ذلك خلال حملة للمرور على المحلات في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ولعدم استغلال المواطنين فى الظروف الحالية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.وتبين أثناء المرور وجود ورشة داخل منزل بالمنطقة الموجودة خلف مقابر الجمالية وبها أصوات لعمال وماكينات خياطة وتبين أن صاحب الورشة يقوم بتصنيع وعمل الكمامات الطبية بدون ترخيص، وعثر على كميات من الأقمشة والكمامات المصنعة بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى ماكينات خياطة وتغليف.وتم غلق الوشة وتشميعها والتحفظ على الكمامات والأدوات المضبوطة على ذمة تصرفات النيابة، وجرى القبض على صاحبها وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لحين العرض على النيابة.