جهاز مدينة بدر يتابع تعقيم الأتوبيسات

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، بالمتابعة الميدانية للتأكد من حسن تطبيق إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، من أعمال تطهير وتعقيم وسائل المواصلات بالمدينة، واستمرار الإرشادات الصحية للمواطنين.وأجرى جولته الميدانية بمتابعة منافذ السلع التموينية وسيرها بشكل منتطم والتزام المواطنين والمحلات التجارية والجهات الخدمية بقرارات الدولة فيما يخص مواعيد العمل.وأعلن "رئيس الجهاز" مواصلة حملات تطهير وتعقيم جميع السيارات الخاصة والأتوبيسات الخدمة العامة والميني باص التابعة للجهاز التي تعمل داخل المدينة، مع وضع بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين والمواطنين والمتردين على المدينة حفاظًا على سلامتهم وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.