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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل انعقاد مجلس جامعة مطروح الـ20 بتقنية «الكونفرانس» (صور)

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:56 م
مجلس جامعة مطروح
مجلس جامعة مطروح
ياسمين شعيب
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عقد مجلس إدارة جامعة مطروح جلسته الـ20، بتقنية "الفيديو كونفرانس"، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، وبمشاركة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، وعمداء الكليات.

وقال رئيس الجامعة إنه لا بد من مساندة الجامعة لكافة القرارات التي تتخذها القيادة السياسية، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء، لمواجهة هذا الفيروس المستجد.

وأشار محافظ مطروح إلى استعداد المحافظة لتقديم كافة سبل الدعم للجامعة لمواجهة الفيروس، مشيدًا بدور الجامعة في توعية طلابها بمقتضيات المرحلة الحالية، مضيفا أنه تم التنبيه على كافة الجهات الطبية بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة.

وشدد رئيس الجامعة على ضرورة التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لدراسة المشكلات التي تواجه الطلاب في عملية "التعلم عن بُعد"، وعقد اجتماعات دورية لمتابعة انتظام العملية التعليمية عن بعد، رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا وفقًا للجدول الدراسي، والرد على جميع استفسارات الطلاب، مشيرًا لاستمرار حملات النظافة والتطهير بمختلف كليات الجامعة.

وتابع أن هدف الجامعة هو الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، فضلا عن الاهتمام البالغ بتوصيل الخدمة التعليمية والمحاضرات عبر المنصات التعليمية المعتمدة خلال فترة تعليق الدراسة، والجامعة في حالة استعداد لمواكبة التطورات مؤكدا على ضرورة التنسيق وتقسيم العمل والالتزام بالعدد الضروري لسير العملية التعليمية.
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح
جامعة مطروح

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