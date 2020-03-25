محاكمة عاطلين حازا سلاحا ناريا للتشاجر بالزيتون

أحالت نيابة الزيتون، اليوم الأربعاء، عاطلين إلى المحاكمة العاجلة؛ لحيازتهما أسلحة نارية وبيضاء بدون ترخيص بغرض التشاجر.كانت وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة، تفيد حيازة عاطلين لسلاح ناري بدون تراخيص بقصد التشاجر، وبجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين وهما "م. ج"، و"س. ا"، عاطلين.وعثر بحوزتهما على ( سلاح ناري "بندقية خرطوش" عيار 12 مم، و8 طلقات نارية من نفس العيار، وسلاح أبيض مطواة)، بسؤالهما عن مصدرها أقرا بحيازتهما للسلاح الناري بغرض التشاجر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.