الداخلية تلغى إجازات أفرادها وتبدأ نشرهم لتطبيق الحظر

صرح مصدر أمني بوزارة الداخلية بأن الوزارة أعلنت عن حالة الطوارئ القصوى بين صفوفها؛ استعدادا لتطبيق قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال، بدءا من اليوم الأربعاء ولمدة 15 يوما.وتم إلغاء جميع الراحات والإجازات للضباط والأفراد، ويجري توزيعهم على المناطق وانتشارهم عقب صدور قرار الحظر لتطبيقه في الشارع، وضبط المخالفين.يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن حالة الطوارئ في مختلف القطاعات، وذلك لتأمين المنشآت الهامة والحيوية وشركات الكهرباء والمياه ومباني الشركات وغيرها.