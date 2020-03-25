طوارئ بمحطات الصرف لمواجهة كورونا وتوفير مياه الرى

استمرت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتطهير الإدارات والمواقع واستكمال إجراءات الوقاية والتعقيم لليوم التالي على التوالي في كل الإدارات والهندسات التابعة للإدارة العامة بالواحات البحرية.كما قامت الإدارة المركزية للأمن بعملية التطهير للديوان العام، وإجراء الكشف بجهاز الحرارة على الموجودين بالديوان العام والمترددين عليه، كما بدأت المصلحة في تقليل تجمع العاملين والفنيين وعمل ورادي إضافية للحد من الأعداد الموجودة للإصلاحات العاجلة والطارئة وتركيب وتشغيل طلمبة عين الصير بهندسة القصر إدارة غرب بعد عمل الصيانة اللازمة من خلال الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالواحات البحرية.وتفقد المهندس أشرف زغلول، مدير عام المعامل الهندسية، عددًا من محطات الصرف لمتابعة توفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة خلال فترة مواجهة أزمة كورونا، ومنها محطات طلمبات القلعة القديمة بمحافظة الإسكندرية.