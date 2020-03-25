رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طوارئ بمحطات الصرف لمواجهة كورونا وتوفير مياه الرى

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:48 م
طوارىء بمحطات الصرف
طوارىء بمحطات الصرف
وائل القمحاوى
طباعة
استمرت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري، في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لتطهير الإدارات والمواقع واستكمال إجراءات الوقاية والتعقيم لليوم التالي على التوالي في كل الإدارات والهندسات التابعة للإدارة العامة بالواحات البحرية.

كما قامت الإدارة المركزية للأمن بعملية التطهير للديوان العام، وإجراء الكشف بجهاز الحرارة على الموجودين بالديوان العام والمترددين عليه، كما بدأت المصلحة في تقليل تجمع العاملين والفنيين وعمل ورادي إضافية للحد من الأعداد الموجودة للإصلاحات العاجلة والطارئة وتركيب وتشغيل طلمبة عين الصير بهندسة القصر إدارة غرب بعد عمل الصيانة اللازمة من خلال الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء بالواحات البحرية.

وتفقد المهندس أشرف زغلول، مدير عام المعامل الهندسية، عددًا من محطات الصرف لمتابعة توفير مياه الري اللازمة للزراعات المختلفة خلال فترة مواجهة أزمة كورونا، ومنها محطات طلمبات القلعة القديمة بمحافظة الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

أستاذ مناعة: طريقة انتقال فيروس «هانتا» أخطر من كورونا

قرارات جديدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

وفاة أول طفل بفيروس كورونا في أمريكا

الصور

image description

عملية تعقيم للأهرامات

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل أول علاج معتمد لفيروس كورونا

الأقوى هذا العام.. الأرصاد: عاصفة وأمطار وسيول الخميس

متحدث الحكومة: لو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدى معه أى إجراءات (فيديو)

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

طريقة الدخول إلي منصة تلميذ تيس Telmid Tice.. كيفية الدخول للتعلم عن بُعد

الكشف عن أعراض خفية جديدة لكورونا

الأزياء والنسيج في ألمانيا يدعو الحكومة إلى المساعدات

أعراض فيروس هانتا الجديد.. وكيفية انتقاله للإنسان

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

«صخرة الحياة».. رواية جديدة للسيد حجاج على منصة كتبنا

«خليك فى بيتك».. عرض «الفيل المتمرد» على الإنترنت للأطفال

أمين عام «المبدعين العرب»: انعزل فمعك لقاحك

«حين يصبح المسرح ضريحًا».. شاهد نديم يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح 2020