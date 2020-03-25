«العالمى للتسامح» يشيد بتدابير الإمارات لمواجهة كورونا

أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الإمارات في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك حرصا على صحة وسلامة مواطنيها وجميع الموجودين على أرضها.وقال الجروان في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن المجلس يقدر عاليا العمل الذي تقوم به الامارات في مواجهة كورونا وهو ما شهدت له منظمة الصحة العالمية، مشيدا بالتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها أجهزة الدولة المختلفة، مؤكدا أن ما تقوم به الدولة من إجراءات واستعدادات طبية وصحية يبعث على الرضا والإطمئنان لدى شعب الإمارات والمقيمين والزوار.وأضاف، أن استجابة شعب الإمارات والمقيمين والزوار لدعوة الحكومة وإجراءاتها الاحترازية خير دليل على ثقتهم في قدرة الدولة على تخطي هذا الظرف الاستثنائي في أقرب وقت، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي؛ حفاظا على الصحة الشخصية والعامة للمجتمع وأفراده.