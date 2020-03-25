البورصة تربح 6.7 مليار جنيه في أول أيام حظر التجوال

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء، أول أيام تعديل مواعيد التداولات بعد تطبيق حظر التجوال بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، على ارتفاع جماعي، بدعم من عودة المستويات المؤسسية على أغلبية أسهم السوق الكبرى منها والمتوسطة والصغيرة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.5 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة 97. 0%، بما يعادل 95 نقطة، ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76%، بما يعادل 24.95 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 930.11 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 617.4 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 195.9 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 21.4 ألف صفقة شراء وبيع.