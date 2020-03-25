ضبط 25 طن تمور فاسدة في الجيزة

تمكنت شرطة التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية دون ترخيص في منطقة الوراق.ووردت معلومات لضباط مباحث التموين تفيد بقيام مالك مخزن بتجارة السلع الغذائية دون ترخيص، وبمداهمة المخزن، تم ضبط 25 طن تمور معبأة داخل أجولة مجهولة المصدر ودون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائها على حشرات حية وأتربة.وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة.