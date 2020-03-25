بوتين يصدر أمرًا للتحقق من جاهزية الجيش لمواجهة كورونا

صرح وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرجي شويجو، بأنه اعتبارا من اليوم الأربعاء، وبقرار من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القائد الأعلى للقوات المسلحة، سيتم التحقق من استعداد الجيش لحل المشكلات المرتبطة بفيروس "كورونا".وأضاف وزير الدفاع الروسي، في بيان بثته وكالة أنباء "سبوتنيك " الروسية، أنه سيجري التحقق من عمليات إدارة القيادة العسكرية، والاتصالات بين وحدات الجيش في المقاطعات العسكرية الغربية والوسطى، والقوات الجوية الروسية، وقوات الصواريخ الاستراتيجية، ووحدات مكتب سلامة القوات الكيميائية الروسية، والقوات الهندسية، ومنظمات الدعم الطبي الفردية.وأشارت إلى أن هذا الإجراء يستهدف زيادة مستوى استعداد الوحدات لحل مهام مكافحة عدوى فيروس "كورونا" إذا لزم الأمر.