محافظ أسوان يوجه بتوفير مقاعد انتظار فى المصالح الحكومية

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مدير عام شركة الاتصالات، بتوفير مقاعد انتظار خارج صالة خدمات الإنترنت والتليفونات لمنع الاختلاط والتخفيف من مشقة الوقوف لحين السماح للمواطنين بالدخول طبقًا للنداء الآلي ودوره في دفع الرسوم.وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالحد من التجمعات والتكدس أمام البنوك أثناء صرف المرتبات والمستحقات المالية للموظفين والعاملين، وأمام مراكز الكمبيوتر وخدمات الإنترنت لتلقي طلبات العمالة غير المنتظمة.وناشد المواطنين الراغبين فى تسجيل بياناتهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بعدم الازدحام على مراكز الكمبيوتر، موضحًا أن وزارة القوى العاملة أتاحت أكثر من وسيلة لتسجيل البيانات من خلال رقم الواتس آب 01118963020، أو على نفس الرقم برسالة نصية، بجانب صفحة الـ"فيسبوك" الخاصة بمديرية القوى العاملة بأسوان، بالإضافة إلى التسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة.