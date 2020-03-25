إزالة 5 مبانٍ مخالفة بأخميم وحى شرق فى سوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 5 حالات لمخالفات البناء خلال حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية لمركز ومدينة أخميم، وحي شرق سوهاج، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم.وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم -في بيان اليوم- أنه نفذت إزالة في المهد لبناء مخالف على الأراضي الزراعية بنجع العسال على مساحة 100 متر مربع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقال عاطف الصمطي رئيس حي شرق سوهاج، أنه تم إزالة شدة خشبية لعقار مخالف بشارع الحلبي، كما تم إزالة 4 أعمدة خرسانية في عقار مخالف بمنطقة سيتي، مشيرا إلى إزالة 5 أعمدة خرسانية في ساعة متأخرة من الليل بذات المنطقة، وإزالة في المهد لأعمدة خرسانية في عقار مخالف بشارع 19.