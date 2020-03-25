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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«نهوض وتنمية المرأة» تثمن تعيين أمل عمار مساعدا لوزير العدل

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:35 م
أمل عمار
أمل عمار
محمد الشريف
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أعربت جمعية نهوض وتنمية المرأة، عن سعادتها البالغة إثر تعيين المستشارة أمل عمار، مساعد لوزير العدل لشئؤون حقوق الإنسان، ضمن حركة التغييرات في قيادات الوزارة وعدد من المساعدين، التي وافق عليها المستشار عمر مروان وزير العدل.

وأشادت الجمعية، باعتبارها جمعية أهلية نسوية، بهذه الخطوة الجيدة لما تحدثه من تطور في مجال تمكين المرأة المصرية، كما أنها تثبت سعي القيادة السياسية الدؤوب لإعلاء شأن المرأة وجعلها تتقلد مناصب قيادية تستحقها وتناسب مؤهلاتها، ونؤكد إلى أن مثل هذه القرارات تمثل "خطوات إيجابية" نحو الاهتمام بأحقية المرأة المصرية في تقلد المناصب القيادية بالدولة، بما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية.

وأشارت، إلى أن إختيار المستشارة أمل عمار هو الاختيار الأمثل، وعلى ثقة بقدرتها العالية على تحقيق المزيد من الانجازات في هذا المنصب، لما لها من خبرات وتاريخ حافل فى العمل القضائى، حيث عملت بالمكتب الفنى لوزير العدل لشئون التفتيش، كما عملت كعضوة للمجلس الاستشارى للاتحاد الإفريقى لمكافحة الفساد، وكرئيسة لمحكمة استئناف قنا، وعضوة بالمجلس القومى للمرأة، كما مثلت المرأة المصرية بمحافل دولية عديدة، وعملت كعضوة بالشبكة القانونية للنساء العربيات، وحصلت على العديد من الدورات فى مجال حقوق الإنسان، وإعداد القادة.

وأكدت على أهمية تمكين المرأة المصرية على جميع المستويات، ونحمل على عاتقنا قضية تولي المرأة للمناصب القيادية ونطالب دائمًا بزيادة نسبة توليها في مواقع صنع القرار، ونؤكد على أن مصر بها العديد من السيدات الكفء والمؤهلة لتولي المزيد من المناصب القيادية.

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