العراق يطالب الصين بمساعدته للتصدي لكورونا

طلبت محافظة البصرة العراقية استقدام أطباء ولوازم طبية من الصين للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا في المحافظة.وقال رئيس خلية الأزمة بالمحافظ أسعد العيداني- في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الأربعاء- إنه وجه مخاطبة رسمية إلى سفارة الصين في بغداد بعد موافقة مجلس الوزراء، لاستقدام فريق طبي صيني متكامل إلى محافظة البصرة مع الآليات والمعدات الطبية لتقديم العلاج والخدمات الطبية للمصابين بفيروس كورونا.وأوضح أن المحافظة ستتحمل كل تكاليف السفر والإقامة والأدوية والمستلزمات الطبية والأجور الأخرى التي تضمن قيام الفريق الطبي الصيني بواجباته لمعالجة المصابين بالفيروس.