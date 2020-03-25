وسائل إعلام بريطانية: إصابة الأمير تشارلز بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام بريطانية، إصابة الأمير تشارلز فيليب آرثر جورج، أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة، بفيروس كورونا المستجد والمنتشر في العالم.فيما أعلنت السلطات البريطانية الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد إلى 422 شخصًا بعد تسجيل 87 حالة وفاة جديدة.وفي وقتٍ سابقٍ، أعلنت إدارة السجون ببريطانيا، إصابة 13 نزيلًا و12 حارسًا بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن عزل 4000 موظف لأنفسهم اختياريًا.وقالت وزارة الصحة في بيان: إن حصيلة الوفيات في أنحاء المملكة المتحدة ارتفعت، اليوم الثلاثاء بواقع 87 إلى 422 حالة، أي بزيادة نسبتها 26% على أساس يومي.وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة من 6650 إلى 8077 حالة أي بنسبة 21% وقبل يومين بدا أن معدل الزيادة بطيء إلى حد ما.وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المواطنين أمس الاثنين، بالبقاء في منازلهم؛ للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، كما فرض قيودا على مناحي الحياة اليومية بصورة لم تحدث من قبل.