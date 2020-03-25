القوى العاملة: التعامل مع الجمهور الكترونيا للوقاية من كورونا
الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:31 م
دعاء جابرطباعة
قرر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة ومديرياتها أمام المواطنين بشكل مؤقت، في ضوء القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص ولمدة 15 يوما.
وتضمن المنشور الذي تم ارساله للمديريات في هذا الشأن، تعليق كافة الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما في ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة...ألخ.
كما يشمل تعليق لافتة على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتوجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية على بوابة الحكومة الالكترونية على الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوى طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.
وتوجيه المواطنين من العمالة غير المنتظمة الغير مسجلين على قواعد بيانات كل مديرية بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة علي الرابط www.manpower.gov.eg.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.
وتضمن المنشور الذي تم ارساله للمديريات في هذا الشأن، تعليق كافة الخدمات التي تقدمها المديريات للجمهور بشكل مباشر والتي تقتضي تواجد المواطن داخل المديرية أو المنطقة أو المكتب، بما في ذلك تراخيص عمل الأجانب، واستخراج شهادة القيد (كعب عمل)، الشكاوى الفردية الجماعية، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة...ألخ.
كما يشمل تعليق لافتة على أبواب كل مديرية ومنطقة ومكتب عمل لتوجيه المواطنين بتقديم شكواهم العمالية على بوابة الحكومة الالكترونية على الموقع WWW.Shakwa.eg، وحظر استلام أي شكاوى طوال مدة تعليق العمل من المواطنين بشكل مباشر.
وتوجيه المواطنين من العمالة غير المنتظمة الغير مسجلين على قواعد بيانات كل مديرية بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة علي الرابط www.manpower.gov.eg.
وأكد الوزير أن ذلك يأتي فى إطار حرص الدولة المصرية على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.