29 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم لبنان إلى 333 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية التي تجريها المستشفيات الجامعية اللبنانية.وذكرت وزارة الصحة اللبنانية- في بيان اليوم الأربعاء- أنها تتابع جميع الحالات التي شُخصت في مختبرات خاصة غير معتمدة، والبالغ عددها 50 حالة وذلك من أجل تأكيدها، لا سيما في ضوء تضارب النتائج، حيث أعيد فحص بعض تلك الحالات في مختبرات خاصة أخرى مغايرة وجاءت النتيجة سلبية (خالية من الفيروس).وطالبت الوزارة جميع الحالات الإيجابية (المصابة بالفيروس) التي جرى فحصها في المختبرات الخاصة غير المعتمدة، والتي لا يعاني أكثرها من أعراض مرضية، التزام الحجر الصحي المنزلي التام لحين تأكيد التشخيص أو نفيه.وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية، لا سيما التزام الحجر المنزلي التام، مؤكدة أن هذا الإجراء أصبح يمثل مسئولية أخلاقية فردية ومجتمعية واجبة على كل مواطن، وأن التهاون في تطبيقه سيعرض صاحبه للملاحقة القانونية.