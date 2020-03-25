مصر تدين الحادثين الإرهابيّين في نيجيريا وتشاد

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم ٢٥ مارس الجاري، الحادثين الإرهابيين الغاشمين الذين وقعا في كل من نيجيريا وتشاد الشقيقتين، ما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات الجنود من البلدين.وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل لكل المصابين.كما أكد البيان على وقوف مصر، حكومةً وشعبًا، مع حكومتيّ وشعبيّ نيجيريا وتشاد الشقيقتيّن في مصابهما الآليم، مشددًا على ضرورة التصدي للإرهاب من خلال تحرك وتكاتُف جماعي حازم يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء.