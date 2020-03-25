الخارجية الفلسطينية تطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بالإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتوفير الحماية الصحية لهم.وحذرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، من سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا، مؤكدة أنها تتناقض تماما مع التزاماتها التي يفرضها القانون الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان على إسرائيل، وتشكل انتهاكا صارخا للمواثيق الدولية ذات الصلة، ترتقي لمستوى الجرائم.وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة وصحة الأسرى، وأكدت أنها تواصل متابعتها لأوضاعهم الصحية في ظل تفشي هذا الوباء مع الأطراف الدولية المعنية، خاصة الصليب الأحمر الدولي، حيث تقوم البعثة في جنيف بمتابعة هذا الملف لتوفير أعلى درجات الحماية الصحية للأسرى.وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، بممارسة كافة الضغوط على دولة الاحتلال للإفراج الفوري عن الأسرى حماية لحياتهم وصحتهم.