لمنع نزول المواطنين.. «التضامن» توقف التعامل الورقي

قررت وزارة التضامن الاجتماعى، عدم تلقي أي شكاوى ورقية بالديوان العام أو بإدارات خدمة المواطنين بالمديريات والإدارات الاجتماعية التابعة لها، وذلك فى ضوء قرارات مجلس الوزراء أمس للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الوزارة، إنه تم وقف أي عمليات للاستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة، والاقتصار على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء(www.shakwa.eg)، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء، كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعي على مستوى الجمهورية.وأضافت الوزارة، أن هذه الإجراءات المؤقتة تأتي في إطار الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد- 19".وأهابت الوزارة بالمواطنين الالتزام بالإجراءات التى اتخذها مجلس الوزراء لمواجهة الحد من انتشار الفيروس.وطالبت الوزارة، مديريات التضامن بتعليق كل الزيارات الخارجية لدور المسنين، والتشديد على ارتداء العاملين بدور الرعاية على ارتداء الكمامة والقفازات عند التعامل معهم، بالإضافة إلى التنسيق مع الصحة بالمرور على المباني وتقديم التوعية اللازمة، والتنبيه على جميع المؤسسات والعاملين بالاهتمام بتوفير المشروبات الساخنة والأكل الصحي.