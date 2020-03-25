صرف 100% من «تموين مارس»

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر مارس الجارى، وأنه جرى صرف 100% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالي التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيهًا.كانت الوزارة أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية، خاصة السلع الأساسية، وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر، بجانب أيضًا توفير كميات من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كل المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.