105 إصابات جديدة بكورونا فى إندونيسيا

قال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، إن هناك 105 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات في البلاد إلى 790.وأضاف أن ثلاثة أشخاص آخرين توفوا ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 58، وذكر أن 31 شخصا تعافوا من المرض.وقال المسئول إنه جرى تعديل عدد الحالات، أمس الثلاثاء، إلى 685 لحذف اسم مريض ذُكر مرتين.