رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: متابعة 340 وافدا من الدول الخارجية

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:16 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
طباعة
قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم متابعة جميع الوافدين القادمين من بعض الدول العربية والأجنبية، وخاصة التي شهدت ظهور إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والبالغ عددهم 340 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب خلال الفترة الماضية، تم تسجيلهم على برنامج متابعة الوافدين المعتمد من وزارة الصحة.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

وأشار محافظ أسيوط إلى اتخاذ اجراءات مشددة وعاجلة تجاه القادمين، واتباع تعليمات وإرشادات وزارة الصحة في هذا الشأن، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة انتشار الفيروس حفاظًا على حياة المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، لاستعراض الموقف الحالي للوافدين وآلية التعامل معهم وفق الإجراءات الاحترازية.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط إلى إنه جارى متابعة 40 شخصًا من إجمالي 380 وافدا بمركز أبنوب لم يستدل عليهم بسبب عدم وجود تليفون أو الرقم مغلق أو خطأ أو عدم وجود عنوان صحيح.

ولفت إلى إنه بناء على توجيهات محافظ أسيوط عقب ورود المعلومات عن القادمين من الخارج تم على الفور عقد اجتماع عاجل لمدير إدارة أبنوب الصحية ومسئولي الطب الوقائي ومسئولي الأزمات بمديرية الصحة لحصر القادمين من الخارج بمركز أبنوب وباقي المراكز وتحديد أعدادهم وأماكنهم وتبين أن أغلبهم قدموا عن طريق مطار القاهرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير وخضعوا للفحوصات الطبية بالمطار، وعلى الرغم من ذلك تم عمل فحص شامل لهم ومتابعة حالاتهم والمخالطين لهم وأسرهم لمدة أسبوعين وتأكد عدم إصابة أي منهم بفيروس الكورونا باستثناء 40 شخصًا لم يتم التأكد من عناوينهم أو بياناتهم وجاري عمل الاتصالات اللازمة للوصول إلى بياناتهم وعناوينهم وتحديد فرق مكثفة للوصول إلى منازلهم وقياس حرارتهم والتعامل معهم وإعطائهم الارشادات والتعليمات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وعمل حجر منزلي لهم ووضع أنفسهم تحت العزل الذاتي في منازلهم بمتابعة كاملة ودورية من الإدارة الصحية بالمركز، فضلًا عن تكثيف حملات الرصد للوقوف على باقي العائدين من الخارج بطرق شرعية وغير شرعية ومعرفة اسمائهم والوصول إليهم.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
وأكد وكيل وزارة الصحة بأسيوط أنه تم التوصل إلى 47 شخصًا قادمين من الخارج لم تصل أسمائهم على برنامج متابعة القادمين من الخارج بوزارة الصحة والمتصل بالحجر الصحي بجميع مطارات الجمهورية، وتم متابعتهم من خلال إدارة الطب الوقائي واتخاذ ما يلزم من اجراءات والمتابعة الشديدة واللصيقة والمستمرة لهم وخضوعهم للعزل الذاتي بمنازلهم لمدة 14 يومًا لافتًا إلى إنه في حالة الاشتباه بأي شخص يتم تحويله إلى مستشفى الصدر مع الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى فضلًا عن متابعة ما يرد من أسماء عن طريق البرنامج أو عن طريق الجهات المعاونة.
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
كان محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم (٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢) التي اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان قد رفعت استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية) ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد" واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

موضوعات متعلقة

«خلطة كورونا» تقتل ربة منزل وتصيب زوجها وأبناءها بأوسيم

قرارات جديدة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا

وزير الإعلام يعلن استثناء فئتين من قرار حظر التجوال (فيديو)

بهذه الخطوات.. كيف تحصل على منحة الـ500 جنيه من القوى العاملة؟

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الحكومة: لو وصلنا للسيناريو الثالث فلن تجدى معه أى إجراءات (فيديو)

منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. تسجيل البيانات في موقع وزارة القوى العاملة

بهذه الخطوات.. كيف تحصل على منحة الـ500 جنيه من القوى العاملة؟

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

أعراض فيروس هانتا الجديد.. وكيفية انتقاله للإنسان

بعد غلق المدارس.. هل يمكن أن يلتقي الأطفال في منزل أحدهم؟

هل يساعد الذكاء الاصطناعى فى الحصول على وظيفة؟

تغيرات مناخية تؤثر على 1.2 مليار شخص بنهاية القرن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

«خليك فى بيتك».. عرض «الفيل المتمرد» على الإنترنت للأطفال

أمين عام «المبدعين العرب»: انعزل فمعك لقاحك

«حين يصبح المسرح ضريحًا».. شاهد نديم يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح 2020

غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»