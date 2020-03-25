النفط في الصدارة.. سلطان عمان يصدر 7 مراسيم

أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الأربعاء، 7 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها وفقا لوكالة الأنباء العمانية:- مرسوم سلطاني رقم (342020) بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.- مرسوم سلطاني رقم (352020) بإجازة تنازل شركة "بييغ " لخدمات حقول النفط ش.م.م عن 20% من حقوقها والتزاماتها للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 20 نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة تتيز أويل عمان البرية المحدودة.- مرسوم سلطاني رقم (362020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان.- مرسوم سلطاني رقم (372020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروجاز، ومزون للنفط والغاز.- مرسوم سلطاني رقم (382020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج للمنطقة رقم 47.- مرسوم سلطاني رقم (392020) بـ إجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل عمان بي بي للمنطقة رقم 55.