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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

النفط في الصدارة.. سلطان عمان يصدر 7 مراسيم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:15 م
سلطان عمان
سلطان عمان
وكالات
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أصدر السلطان هيثم بن طارق اليوم الأربعاء، 7 مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها وفقا لوكالة الأنباء العمانية:

- مرسوم سلطاني رقم (342020) بالتصديق على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

- مرسوم سلطاني رقم (352020) بإجازة تنازل شركة "بييغ " لخدمات حقول النفط ش.م.م عن 20% من حقوقها والتزاماتها للاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ 20 نوفمبر 2014 للمنطقة رقم 56 إلى شركة تتيز أويل عمان البرية المحدودة.

- مرسوم سلطاني رقم (362020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان.

- مرسوم سلطاني رقم (372020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وكل من شركة مزون بتروجاز، ومزون للنفط والغاز.

- مرسوم سلطاني رقم (382020) بـإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة إيني عمان بي بي وشركة النفط العمانية للاستكشاف والإنتاج للمنطقة رقم 47.

- مرسوم سلطاني رقم (392020) بـ إجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة شل عمان بي بي للمنطقة رقم 55.

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