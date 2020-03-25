خروج 5 متعافين من كورونا بعد شفائهم فى الأقصر

أعلن الدكتور حسام فتحي بمستشفى العزل الصحي بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، خروج 5 متعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من مستشفى العزل، وذلك بعدما أثبتت الفحوصات الطبية التي خضعوا لها شفائهم من الفيروس.وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن تلك الدفعة من المتعافين جميعهم من المصريين، من بينهم متعافين أعمارهم تجاوزت الـ50 عامًا، مشيرًا إلى أن التحاليل المعملية أثبتت تحول الإصابة من إيجابية إلى سلبية، حيث إن المصابين جميعًا يخضعون للرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.وأشار إلى أن جميع الحالات بالمستشفى حالتهم الصحية مستقرة، وأن فحوصاتهم المعملية تُبشر بأنهم سوف يغادرون قريبًا مستشفى العزل، وذلك بسبب التحسَن الملحوظ في حالتهم الصحية.وأكد على مستشفى العزل بإسنا تضم تحظى بتجهيزات طبية جيدة للغاية، هذا إلى جانب الفرق الطبية التي تقوم على تقديم الرعاية الصحية للمرضى على مدار الـ 24 ساعة.