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محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

100 إصابة جديدة بكورونا في باكستان.. والإجمالي 1000

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:10 م
كورونا
كورونا
وكالات
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ذكرت وزارة الصحة الباكستانية اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في باكستان وصل إلى 1000 حالة.

وذكر متحدث باسم وزارة الصحة، أنه تم تسجيل حوالي 100 حالة جديدة في الساعات الإثنتى عشرة الماضية.

وكان قد تم الإبلاغ عن أول حالة إصابة بالفيروس في 26 فبراير وتم تأكيد سبع حالات وفاة حتى الآن في البلاد.

وذكر وزير الصحة الباكستاني، ظفار ميرزا، أن هناك أكثر من سبعة آلاف حالة مشتبه بها في البلاد وأن الحكومة تتخذ كل الخطوات اللازمة للسيطرة على انتشار الفيروس.

وذكر متحدث باسم وزارة الطيران المدنى: "لقد قررنا تعليق جميع عمليات الطيران الداخلى بدءا من 26 مارس وحتى الثاني من إبريل".

وكانت باكستان قد علقت بالفعل الرحلات الدولية حتى الرابع من إبريل، ويفرض آلاف من قوات الجيش والشرطة إغلاقا في البلاد.

ولدى باكستان خامس أكبر عدد من السكان في العالم، حيث يبلغ تعداد السكان بها أكثر من 220 مليون نسمة فى ظل نظام للرعاية الصحية معيب.

وهناك حوالي ألفين من أجهزة التنفس الصناعي في البلاد التى تعانى أيضا من نقص في المعدات الواقية للأطباء وأفراد أطقم الرعاية الطبية الآخرين.

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