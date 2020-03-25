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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعيين مجلس إدارة جديد لـ«النصر للتصدير والاستيراد»

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:10 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلي
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عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع الإدارة الجديدة ورؤساء القطاعات بشركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ويأتي ذلك بعد يومين من اعتماد الجمعية العامة لشركة النصر للتصدير والاستيراد، قرار تعيين منال محمد سيد عبدالمنعم في منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة النصر للتصدير والاستيراد.

وقد أكد الوزير، خلال الاجتماع، على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة لتطوير شركة النصر للتصدير والاستيراد وإعادة إحياء دورها المهم في التجارة الخارجية لمصر كذراع تسويقية للترويج للمنتجات المصرية في الخارج، والذي بدأت الوزارة في الإعداد له من خلال تطوير كتالوج إلكتروني، يشمل كافة السلع والمنتجات المصرية بهدف التسويق والترويج للصادرات المصرية.

وأوضح أنه يجري حاليا إعادة هيكلة شاملة للشركة ضمن الدراسات التي تقوم بها شركة للخدمات الاستشارية الإدارية تشمل الخطط التنفيذية؛ لإعادة هيكلة شركات نقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية التابعة للشركة القابضة للنقل.

كما أشار الوزير إلى أن إعادة إحياء شركة النصر يأتي في إطار تنفيذ مشروع "جسور" الذي أطلقته الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية لمصر من خلال توفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات للمتعاملين في التجارة الخارجية، وقد تم تدشين الجسر الأول بين العين السخنة ومومباسا في كينيا لدعم وتنشيط التجارة البينية بين مصر ودول شرق أفريقيا.

جدير بالذكر أن منال عبدالمنعم قد درست العلاقات الدولية، الاقتصاد والقانون الدولى فى جامعة جنيف - سويسرا، وتتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل المصرفي، التجارة الدولية، تمويل وتنمية المشروعات خاصة فى مجال الطاقة المتجددة والمنظومات المتكاملة للرى والأعمال الزراعية خاصة فى الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية والمنظمات الاقليمية.

كما أنها شاركت فى العديد من الأنشطة الاجتماعية فى القارة الإفريقية فى مجال تأهيل وتمكين المرأة والشباب فى الريف، وهى عضو فى المجلس المصرى للشئون الخارجية وشبكة القيادات النسائية الإفريقية.

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