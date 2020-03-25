تفاصيل فض الحجر الصحى بفندق المشير فى مطروح

قال مصدر بمديرية الصحة في محافظة مطروح، إنه تم فض الحجر الصحي بفندق المشير بوسط المدينة، بعد خروج جميع الحالات المحتجزة به وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنه قبل فض الحجر الصحي كان عدد المحتجزين به 3 أشخاص فقط بعد خروج الـ9 حالات الأخرى، وتم عمل التحاليل والفحوصات الطبية للـ3 حالات المحتجزة، وخرجت حالة منهم وتحويل حالتين إلى مستشفى النجيلة المركزي "منطقة العزل".وأضاف: أنه تم عمل فحوصات لجميع الأطقم الطبية والعمال داخل الحجر الصحي قبل خروجهم، وفُض الحجر، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم غرف المبنى "أ"، وتم تسليمه إلى إدارة الفندق.