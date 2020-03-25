مصادر: بدء «تربيطات» تشكيل مكتب مجلس «المحامين»

بدأت عملية التربيطات داخل مجلس نقابة المحامين، لتشكيل هيئة المجلس المتمثلة في الوكيلين وأمانة الصندوق، والمقرر التوافق عليها في أول اجتماع للمجلس.وأكدت مصادر بالمجلس لـ"الدستور"، أن تشكيل المكتب يجرى من خلال التوافق بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين، وإذا لم يتم التوافق فإن الأمر يجري من خلال التصويت.ولفتت: "كتلة قائمة سامح عاشور أكبر داخل المجلس، وحصلت على حوالي 16 مقعدا من أصل 28، بما يضمن لها أغلبية، في حين حصل مرشحي قائمة الإصلاح على 12 مقعدا".وأشارت: "هناك محاولات من قبل القائمة لاستقطاب أعضاء من خارجها لضمان كتلة متوازنة داخل المجلس، وخاصة في تشكيل هيئة المكتب، مرجحة أن يتم تقسيم المناصب على الطرفين".