الداخلية تواصل مبادرة «نور الحياة» بأسيوط

استقبلت مستشفى الشرطة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين التى تتطلب حالتهم المرضية إجراء عمليات جراحية لمعالجة الأمراض التى تصيب العيون، ضمن مبادرة "نور الحياة"، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم داخل العيادات المجهزة بالمستشفى، تمهيدًا لإجراء العمليات اللازمة لهم.ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من المواطنين مشيدين بجهود الوزارة فى مراعاة البعد الإنساني والاجتماعى، ودورها الفاعل بالمشاركة فى مثل تلك المبادرات.يأتي ذلك فى ضوء انطلاق مبادرة "نور حياة" تحت رعاية رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج أمراض العيون للمواطنين بالمجان، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع، والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.