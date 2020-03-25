«القومى للمرأة» يتخذ إجراءات وقائية ضد كورونا.. ويطلق حملة توعية

كشف المجلس القومي للمرأة عن اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاحترازية الوقائية تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهاتها؛ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد covid 19، وأكدت الدكتور مايا مرسى رئيس المجلس، حرصهم على تنفيذها حفاظًا على سلامة الموظفات والموظفين، والذي يسهم بدوره في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، موضحة أن ألغى نظام الحضور والانصراف "البصمة الإلكترونية"، مع تخفيض عدد العاملين به، ومنح الموظفة الحامل والتي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 عاما إجازة استثنائية طوال فترة سريان قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وأضافت رئيس المجلس، في بيان، أنه تم توفير أجهزة قياس درجة حرارة الموظفين، وتوفير العناية الطبية لمن يحتاج ذلك، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، من مطهرات بجميع مكاتب المجلس، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات إرشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.وأضافت مرسي، أن المجلس أطلق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي للوقاية من فيروس كوورنا المستجد، تتضمن مجموعة فيديوهات تستعرض الفرق بين أعراضه وأعراض الأنفلونزا العادية، وكيفية الحماية من الفيروس، وطرق التعامل في حالة الاشتباه في الإصابة، فضلا عن التوعية بالسلوكيات المجتمعية السلبية التي قد تتسبب في تفاقم الأزمة، مثل شراء جميع المنتجات الصحية وغيرها بكميات كبيرة، وتجنب الاستماع إلى الإشاعات التي تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين، وعرض بعض المعلومات والإحصاءات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، وتعليم الأطفال كيفية حماية أنفسهم من الفيروس.كما أطلق المجلس حملة بعنوان "كوني قدوة"، لتشجيع جميع أفراد المجتمع على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والالتزام بعدم الخروج من المنزل، وقد شارك بالحملة مجموعة من الفنانات والفنانين والمطربات من بينهم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والفنانة سمية الخشاب والكاتب والمؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، والفنانة صابرين، والمطربة لطيفة، ومن المقرر أن تستمر هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.