برلمانى: نطبق تعليمات وزارة الصحة فى مكتب خدمة المواطنين بدارالسلام

حرص النائب محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على التواصل مع المواطنين في دائرته ببولاق الدكرور، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمة وحزمة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفي نفس الوقت لتلبية احتياجات المواطنين وعرض مشاكلهم على الجهات التنفيذية للبت فيها.وقال إسماعيل، في بيان، إنه يعمل على رش وتعقيم مكتب خدمة المواطنين بشكل دوري ومنتظم لمنع انتشار الفيروسات، كما يتم وضع معايير محددة يجب مراعاتها على المواطنين منها مراعاة المسافة بين كل شخص وآخر، وتعليق لافتات استرشادية حول أهمية التعقيم وضرورة أن تكون هناك مسافة بين كل شخص والآخر، إلى جانب عدم التكدس سواء داخل المكتب أو خارجه، بالإضافة للعمل وفقا لقرار الحظر الذي سيتم تطبيقه بدءا من اليوم.وأعلن إسماعيل، في بيانه، أن بقاء المواطنين في منازلهم وعدم الخروج إلا في الحالات الضرورية فقط من أهم محاور التصدي لانتشار العدوى، ولا يقل أهمية عن الإجراءات التي تم اتخاذها، خاصة أن هذه الأزمة العمل فيها يتطلب تعاون المواطنين، مشيدا بحزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة؛ للخروج من هذه الأزمة العالمية.