تكدس مروري بسبب انقلبت دراجة بخارية بالجيزة

لقى شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر انقلاب دراجة بخارية بشارع مراد، بالقرب من ميدان الجيزة، مما أدى إلى توقف حركة السيارات بالطريق للقادم من ميدان الجيزة إلى كورنيش النيل.تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد وجود حادث مروري بشارع مراد، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين أنه أثناء سير دراجة بخارية نتيجة للسرعة الزائدة اختلت منه عجلة القيادة وانقلبت الدراجة.تم نقل إلى المستشفى التى لفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.