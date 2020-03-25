رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الجنرال الصامت«» يرحل بعدما أدار أهم ملفات السلام بالسودان

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:03 ص
جمال الدين عمر
جمال الدين عمر
أ ش أ
طباعة
"عازمون على استكمال عملية السلام قبل حلول التاريخ المحدد لها في ٩ أبريل المقبل"، كانت تلك العبارة ضمن آخر تصريحات لوزير الدفاع السوداني الراحل الفريق أول ركن جمال الدين عمر، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء إثر أزمة صحية مفاجئة ألمت به في جوبا.

أمضى وزير الدفاع السوداني آخر ليلة في عمره، منخرطا في مفاوضات، مثل فيها حكومة السودان، مع "الحركة الشعبية _ شمال _ جناح مالك عقار"، للاتفاق على الترتيبات الأمنية في المنطقتين (جبال النوبة والنيل الأزرق)، وبعد الجلسات الشاقة نالت مشاركته ثناء شركاء التفاوض خلال مؤتمر صحفي عقد مساء أمس، وسط تفاؤل وساطة المفاوضات من دولة جنوب السودان، بإسدال الستار اليوم الاربعاء على ملف الترتيبات الأمنية في المنطقتين ومسار "دارفور الجبهة الثورية"، علما بأن هذا الملف يعد من أهم وأعقد ملفات مفاوضات السلام.

وبحكم منصبه العسكري البارز، لم يكن وزير الدفاع الراحل كثير الظهور والحديث، لكن مشاركته في الجلسات الحاسمة ضمن مفاوضات السلام وحديثه لوسائل الإعلام بعدها، أظهرت جانبا من شخصيته الهادئة، وعكست تصريحاته رغبة صادقة في الوصول إلى سلام، فطالما كرر التأكيد على الاستعداد لدفع استحقاقات السلام.

ووزعت القوات المسلحة السودانية نبذة عن الفريق أول ركن جمال الدين عمر، وصفته فيها بأنه "الجنرال الصامت"، الذي ولد في ولاية نهر النيل، وتلقى تعليمه الإعدادي والثانوي بها، قبل أن يلتحق بالكلية الحربية، ليتخرج فيها، وبعدها تدرج في سلم المؤسسة العسكرية إلى أن وصل إلى قيادة هيئة الإستخبارات، وهى أكثر المواقع حساسية في مؤسسة الجيش، ثم أمينا عاما لوزارة الدفاع.

وأوضحت القوات المسلحة أن من سمات الجنرال الراحل التي ساعدت على تكوين شخصية متميزة، أنه هادئ، قليل الكلام، مما دفع زملاءه لتسميته ب"الصامت وكاتم الأسرار"، فضلًا عن أنه ملم بتفاصيل العمل العسكري.

وظل الراحل، منذ تخرجه ضابطا، يتنقل بين الإدارات بوزارة الدفاع وهيئة الأركان، إلى أن وصل لمنصب رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية، وفي ابريل عام 2019، تمت ترقيته لرتبة الفريق أول ركن وتعيينه رئيسًا للجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، حيث أدارها بحنكة وإقدار، في مرحلة أمنية بالغة التعقيد شهدها السودان، واختير وزيرا للدفاع، في أول حكومة مدنية بعد نجاح السودانية.

موضوعات متعلقة

الصين تسجل 4 وفيات جديدة بـ«كورونا»

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

بهذه الخطوات.. كيف تحصل على منحة الـ500 جنيه من القوى العاملة؟

الصور

image description

استكمال تعقيم المنشآت بمدينة الأقصر (صور)

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

الأكثر قراءة

الآن.. رابط موقع وزارة القوى العاملة 2020.. منحة العمالة غير المنتظمة "manpower"

ووهان «صفر» إصابات بكورونا.. وأمريكا الأولى فى تفشى الفيروس

4 خطوات لتسجيل العمالة غير المنتظمة بموقع وزارة القوى العاملة 2020 (صور)

«فيروس مسيس».. الصين تكشف عن الحقيقة الكاملة حول «هانتا»

إنفوجراف

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

أيام زمان

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

أغرب دعوى قضائية في الوسط الفني.. شيرين قدمتها ضد منتج لسبب غريب

أسرار الرجل الغامض في حياة نبيلة عبيد.. أشجع من سوبر مان و«ريتشارد قلب الأسد»

هذه الفنانة أحبت شابًا لأنه يشبه عمر الشريف.. فأصبح من أسباب النحس في حياتها

نجم الساعة

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

الصحة

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد لـ "الدستور": الشهية العالية لها العديد من الاسباب

الدكتور أحمد عادل يؤكد لـ "الدستور": هناك عوامل نفسية تؤثر على الرجل في ليلة الزفاف

التوصيات الجديدة لمنظمة الصحة العالمية للوقاية من السل

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

منوعات

أعراض فيروس هانتا الجديد.. وكيفية انتقاله للإنسان

بعد غلق المدارس.. هل يمكن أن يلتقي الأطفال في منزل أحدهم؟

هل يساعد الذكاء الاصطناعى فى الحصول على وظيفة؟

تغيرات مناخية تؤثر على 1.2 مليار شخص بنهاية القرن

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
فيروس «حمادة» الغلبان
عمرو خالد
رمضان يستاهل
ماجد حبته
ضحايا كورونا.. وانحطاط قطر
ماجد حبته
منع تداول الصحف.. والنقود!
المزيد

الثقافة

«خليك فى بيتك».. عرض «الفيل المتمرد» على الإنترنت للأطفال

أمين عام «المبدعين العرب»: انعزل فمعك لقاحك

«حين يصبح المسرح ضريحًا».. شاهد نديم يكتب رسالة اليوم العالمي للمسرح 2020

غدًا.. «باليه الليلة الكبيرة» و«قهوة سادة» عبر قناة الثقافة على «يوتيوب»