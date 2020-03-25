4 جنيهات تراجعًا فى سعر الدواجن اليوم

واصلت أسعار الدواجن حالة من التراجع المستمر في الأسواق بسبب وفرة المعروض، وصل إلى 4 جنيهات للكيلو الواحد، اليوم الأربعاء 25 مارس 2020.وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، لـ"الدستور"، إن هناك تشديدات خاصة من قبل الحكومة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء كورونا المستجد، لافتا إلى عقد اجتماع مع التجار للتأكيد على عدم رفع الأسعار الفترة الحالية تزامنا مع توجهات الحكومة، فضلا عن مشاركة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.وأشار إلى أن رئيس اتحاد الغرف التجارية يعقد اجتماعات مكثفة مع كافة الشعب لتوفير السلع وزيادة المعروض في الأسواق حتى لا يحدث نقص من السلع، فضلا عن مناشدة التجار بالبيع بسعر التكلفة.