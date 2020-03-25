مى كساب تبدأ تحضيرات «فولت زيادة»

تستعد الفنانة مي كساب لبدء تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد "ڤولت زيادة"، وتجري مي كساب جلسات عمل مع المؤلف محمد عبدالكريم، والمخرج أحمد ثابت؛ للاستقرار على الفنانين المشاركين في بطولة الفيلم لبدء تصويره بعد عيد الفطر المقبل.وتدور فكرة الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ومن المنتظر طرحه في موسم عيد الأضحى المقبل.يذكر أن مي كساب شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل "اللعبة"، الذي عُرض على منصة "شاهد"، وشاركت فى بطولته إلى جانب شيكو وهشام ماجد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وبيومي فؤاد ودعاء رجب وميرنا جميل وسامي مغاوري وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبوالسعود وإخراج معتز التوني.