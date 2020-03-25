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الأربعاء 25 مارس 2020 الموافق 01 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

البرغوثي: حكومة نتنياهو عنصرية حتى في زمن كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:56 ص
مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي
مروة عنبر
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حذر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأربعاء، من مواصلة حكومة بنيامين نتنياهو ممارساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، حتى في وقت يتوحد فيه العالم لمواجهة وباء كورونا، الذي يمثل واحدة من أفدح الكوارث التي حلت بالبشرية، على حد تعبيره.

واستنكر البرغوثي في تصريح صحفي له اليوم، الأسلوب الذي تعاملت به حكومة نتنياهو والشركات الإسرائيلية مع العمال العرب، بعدم توفير أماكن إقامة إنسانية لهم، وإلقاء من يصاب منهم بالحمى أو المرض على قارعة الطريق، وفقا لما نقلته وكالة صفا الفلسطينية.

وقال البرغوثى: " إن أجهزة نتنياهو القمعية تحاول منع المجتمعات الفلسطينية في القدس من التعاون لحماية أنفسهم وعائلاتهم، وأقدمت أكثر من مرة على احتجاز المتطوعين الذين يوزعون نشرات التوعية الصحية، أو يحاولون بجهودهم الذاتية تعقيم أحيائهم".

وشدد البرغوثى على أن هذه التصرفات العنصرية تثير الاشمئزاز، لكنها لن تكسر روح التكافل في المجتمع الفلسطيني القادر، الذي يضرب مثلا في الانضباط والتعاون لمكافحة وباء كورونا الخطير.

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