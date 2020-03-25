برلمانى يتبرع بمستلزمات طبية لـ33 وحدة صحية بالسنطة

قدم النائب محمد بدراوي عوض عضو مجلس النواب ونائب دائرة السنطة مستلزمات طبية ومطهرات؛ لتوزيعها على 33 وحدة صحية بمركز السنطة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.ويأتي ذلك في إطار اتخاذ الدولة عدة إجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس، ومنها تعقيم المباني والمنشآت وتوزيع المطهرات على المواطنين بأسعار مخفضة.وأكدت الدكتورة محاسن المليجى مدير الإدارة الصحية بالسنطة، أن الكميات المقدمة من النائب محمد بدراوي سوف يتم توزيعها على الوحدات الصحية بالوحدات الطبية بالقرى التي تشهد عجزا في تلك المواد..مشيرة إلى أنها تسلمت كميات كبيرة من مطهرات الأسطح والأرضيات؛ لتعقيم الوحدات الطبية التابعة للإدارة الصحية بالسنطة.